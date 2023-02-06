Лепс рассказал о новых отношениях после развода

Певец Григорий Лепс впервые раскрыл завесу тайн совей личной жизни. Оказалось, что артист не скучает в одиночестве после развода – у него появилось новое увлечение. Об этом пишет «5 канал».
На красной дорожке музыкальной премии «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге певец поделился с журналистами, что уже не одинок. Лепс признался, что у него есть отношения, однако ничего более уточнять не стал.
«Я уже старый… Но есть одна женщина…» — сказал он.
После этого Григорий пустился в размышления о том, какая женщина может покорить его сердце и правда ли, что состоятельный человек ищет себе только ровню.
«Любовь такая штука — она приходит сама по себе и сама по себе уходит», — поделился артист.
Напомним, Григорий Лепс был женат дважды. С первой супругой, с которой он познакомился в музыкальном училище, он прожил несколько лет, в браке родилась дочь Инга. Со второй женой Анной Шаплыковой брак продлился 20 лет, за это время в семье появилось трое детей. Однако в 2021 году брак распался. Ходили слухи, что виной тому стал роман Лепса с телеведущей Юлией Барановской.