Виктории Боне грозит статья за рекламу запрещенных веществ

Телеведущая и блогерша Виктория Боня может получить штраф за рекламу наркотических веществ в сети. Об этом сообщает Prozvezd.info.
Согласно Статье 6.13. КоАП РФ, в России запрещена пропаганда «наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В соцсетях Боня активно рассказывает о том, что принимает шаманские вещества.
«Это напиток, который облегчает состояния внутреннего пробуждения, прямой связи с миром духов и является инструментом для достижения расширенного состояния сознания. Это лекарство, а не наркотик!» — пишет телеведущая в личном блоге об одном из веществ.
В случае выявления правонарушения Боня получит штраф в крупном размере и запрет на дальнейшее упоминание веществ.