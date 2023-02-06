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20 минут назад

Виктории Боне грозит статья за рекламу запрещенных веществ

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Виктория Боня может получить штраф за рекламу наркотических веществ в сети. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Виктории Боне грозит статья за рекламу запрещенных веществ
Фото: соцсетисоцсети

Согласно Статье 6.13. КоАП РФ, в России запрещена пропаганда «наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В соцсетях Боня активно рассказывает о том, что принимает шаманские вещества.

«Это напиток, который облегчает состояния внутреннего пробуждения, прямой связи с миром духов и является инструментом для достижения расширенного состояния сознания. Это лекарство, а не наркотик!» — пишет телеведущая в личном блоге об одном из веществ.

В случае выявления правонарушения Боня получит штраф в крупном размере и запрет на дальнейшее упоминание веществ.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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