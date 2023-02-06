Певица Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми"

Певица Beyonce установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США . На счету артистки 32 награды. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

Beyonce была номинирована в девяти категориях, в числе которых "Лучший альбом года", "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года". До Beyonce рекордсменом по числу "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, на счету которого 31 победа. 65-ая церемония вручения награды "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.