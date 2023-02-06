В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Певица Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми"

Газета.Ruиещё 5

Певица Beyonce установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США. На счету артистки 32 награды. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

Певица Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми"
Фото: Lee Celano/ReutersLee Celano/Reuters

"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом "RENAISSANCE", Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", - говорится в сообщении.

Beyonce была номинирована в девяти категориях, в числе которых "Лучший альбом года", "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года". До Beyonce рекордсменом по числу "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, на счету которого 31 победа. 65-ая церемония вручения награды "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.

Ведущим премии выступает южноафриканский актер Тревор Ноа. В числе номинантов — Адель, Beyonce, группа ABBA, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. Ранее сообщалось, что песня Beyonce "Cuff It" и трек Тейлор Свифт "Karma" вошли в топ-5 музыкальных композиций 2022 года по версии журнала Rolling Stones.

Шоу-бизнес,Кендрик Ламар,Георг Шолти,Адель,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители