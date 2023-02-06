Певица Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми"

Певица Beyonce установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США. На счету артистки 32 награды. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.
"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом "RENAISSANCE", Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", - говорится в сообщении.
Beyonce была номинирована в девяти категориях, в числе которых "Лучший альбом года", "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года". До Beyonce рекордсменом по числу "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, на счету которого 31 победа. 65-ая церемония вручения награды "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.
Ведущим премии выступает южноафриканский актер Тревор Ноа. В числе номинантов — Адель, Beyonce, группа ABBA, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар. Ранее сообщалось, что песня Beyonce "Cuff It" и трек Тейлор Свифт "Karma" вошли в топ-5 музыкальных композиций 2022 года по версии журнала Rolling Stones.