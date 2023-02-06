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1 час назад

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Газета.Ruиещё 3

Актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации издания, ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции, в результате чего предварительно не обнаружено подозрений в совершении преступления.

После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.

Шоу-бизнес,Арнольд Шварценеггер,
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