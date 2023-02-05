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57 минут назад

Успенская послала «переживающих за Пугачеву» к ней в Израиль

Ura.Ru

Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Об этом она сообщила, отвечая на вопрос о возможном возвращении исполнительницы в Россию.

Успенская послала «переживающих за Пугачеву» к ней в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней рядом», — ответила Успенская на вопрос журналиста «Пятого канала».

Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну.

Ранее Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Пользователей соцсетей накинулись на певицу, которая назвала своих критиков холопами и рабами. Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Алла Пугачева,
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