Владимир Пресняков высказался об участии в «Голосе»

Певец Владимир Пресняков в ходе «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге рассказал о своем участии в музыкальном проекте «Голос». Об этом сообщает ФАН.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пресняков отметил, что все интересное еще впереди. Он подчеркнул, что от участия в проекте ожидает много, поскольку наставничество для него является важной стадией жизни.

«Этап, войти в который я хочу с крылышками», — отметил певец.

Первый канал обновил почти полностью состав наставников шоу «Голос». Теперь в их креслах будут сидеть Полина Гагарина, Антон Беляев, Баста и Владимир Пресняков. Ведущей станет Яна Чурикова.