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1 час назад

Владимир Пресняков высказался об участии в «Голосе»

Слово и Дело

Певец Владимир Пресняков в ходе «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге рассказал о своем участии в музыкальном проекте «Голос». Об этом сообщает ФАН.

Владимир Пресняков высказался об участии в «Голосе»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пресняков отметил, что все интересное еще впереди. Он подчеркнул, что от участия в проекте ожидает много, поскольку наставничество для него является важной стадией жизни.

«Этап, войти в который я хочу с крылышками», — отметил певец.

Первый канал обновил почти полностью состав наставников шоу «Голос». Теперь в их креслах будут сидеть Полина Гагарина, Антон Беляев, Баста и Владимир Пресняков. Ведущей станет Яна Чурикова.

«Золотой Граммофон» проходил в Санкт-Петербурге 5 февраля. На шоу выступили звезды российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Антон Беляев,Яна Чурикова,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Первый канал,
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