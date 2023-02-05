Гражданская жена выиграла суд с наследником покойного солиста "Иванушек"

"Пока она [Александра] жила в квартире Олега, ей приходилось платить за саму квартиру, воду, электроэнергию и т.д. Радов должен вернуть ей эти деньги за все время ее проживания. Это около 200 тыс. рублей", - сказала Карматкова.

Она добавила, что дело о компенсации Куцевол выиграла. По данным издания, адвокаты Радова готовят ответный иск к Куцевол. Певца Олег Яковлев не стало в июне 2017 года. Наследство (три квартиры в Москве и две - заграницей) музыкант отставил своему другу Роману Радову и племяннице Татьяне. Куцевол пыталась оспорить завещание, но тогда суд не встал на ее сторону.