Гражданская жена выиграла суд с наследником покойного солиста "Иванушек"

Гражданская жена покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол отсудила у получившего наследство друга музыканта Романа Радова 200 тыс. рублей за квартиру. Об этом рассказала mk.ru актриса Татьяна Карматкова.
"Пока она [Александра] жила в квартире Олега, ей приходилось платить за саму квартиру, воду, электроэнергию и т.д. Радов должен вернуть ей эти деньги за все время ее проживания. Это около 200 тыс. рублей", - сказала Карматкова.
Она добавила, что дело о компенсации Куцевол выиграла. По данным издания, адвокаты Радова готовят ответный иск к Куцевол. Певца Олег Яковлев не стало в июне 2017 года. Наследство (три квартиры в Москве и две - заграницей) музыкант отставил своему другу Роману Радову и племяннице Татьяне. Куцевол пыталась оспорить завещание, но тогда суд не встал на ее сторону.