Стало известно о новом бизнесе Анны Асти

Анна Асти стала хозяйкой питейного заведения «Сплетни бар by Anna Asti» в Санкт-Петербурге. Певица вложила в новый бизнес 20 миллионов рублей. Она будет открывать «Сплетни» лично 10 и 11 февраля, - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Невские новости».

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«В нашем баре вы сможете посплетничать, попробовать блюда по моим рецептам, а также мои авторские коктейли, куда я вложила частичку своей души и свой секретный ингредиент — любовь», - представила свое заведение Анна.

Предполагается, что «Сплетни» - лишь первая точка в будущей сети. Звезда планирует открытие баров в Москве, Сочи, Ростове, Екатеринбурге и даже в Дубае.