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38 минут назад

Первая женщина принца Гарри разоблачила его обман

Ирина Лебедева

В своих нашумевших мемуарах герцог Сассекский выложил на суд публики немало личных откровений. В частности, он рассказал о своей первой женщине. И, хотя Гарри не назвал ее имени, он выложил столько подробностей о ней и их свидании, что вычислить героиню мимолетного романа не составило труда.

Первая женщина принца Гарри разоблачила его обман
Фото: WikipediaWikipedia

Как пишет портал slovodel.com со ссылкой на издание Daily Mail, ей оказалась водитель экскаватора, мать двоих детей Саша Уолпол. О том, что Гарри написал о ней, она узнала от знакомых через социальные сети и была очень удивлена, поскольку сама никогда не рассказывала об этой истории и не понимает, почему младший сын действующего короля Великобритании не поинтересовался ее мнением перед публикацией.

Впрочем, Саша абсолютно ни о чем не жалеет. Единственное, что ей хотелось бы понять – для чего принц так ее состарил?

Их свидание он назвал «бесславный эпизод с пожилой женщиной, любившей лошадей». Да, юному Гарри тогда было 17 лет. Однако Саше было 18! Уолпол сейчас всего лишь 40 лет.

Меган Маркл и принц Гарри поплатились за свои скандальные мемуары и интервью. Как пишет колумнист британского издания Express, поведение Маркл и Гарри доказало, что они не собираются вести спокойный образ жизни. Различные провокационные откровения привели к изгнанию молодой пары из рядов голливудской элиты.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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