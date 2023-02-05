Укупник появился на светской тусовке с любимой женщиной

«Бог любит троицу, и вот на третий раз все сошлось. Наташа была несвободна, я был женат. Я не донжуан, но как-то все сложилось. Ты не можешь себе этого объяснить, но когда вдруг я обнаружил себя сидящим с ней в самолете… Я не думал, что могу себе позволить это, но Наташа перевернула мою жизнь», - рассказывал артист журналистам.