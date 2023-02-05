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42 минуты назад

Укупник появился на светской тусовке с любимой женщиной

Ирина Лебедева

Аркадий Укупник в последнее время нечасто появляется на светских мероприятиях. Поэтому, когда он пришел на премьеру фильма «Свободные отношения» в столичный кинотеатр «Художественный», внимание коллег и журналистов было ему обеспечено, - пишет Экспресс Газета.

Укупник появился на светской тусовке с любимой женщиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сопровождала исполнителя его третья супруга Наталья. Когда-то ради нее Аркадий ушел от своей второй жены – Марины Никитиной.

«Бог любит троицу, и вот на третий раз все сошлось. Наташа была несвободна, я был женат. Я не донжуан, но как-то все сложилось. Ты не можешь себе этого объяснить, но когда вдруг я обнаружил себя сидящим с ней в самолете… Я не думал, что могу себе позволить это, но Наташа перевернула мою жизнь», - рассказывал артист журналистам.

Ранее российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности.

Шоу-бизнес,Марина Никитина,Аркадий Укупник,
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