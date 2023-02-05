В практиках, рекламируемых Боней, могут быть нарушения законодательства

«Это самая древняя медицина, употребление которой в целях исцеления души и тела насчитывается около трех тысяч лет!. Это лекарство, а не наркотик! Она известна и уважаема огромным количеством коренных народов Амазонки в качестве лечебного растения или как мастер «растение - учитель» и представляет собой основу традиционной медицины Перу и других стран Амазонии». – заявила Виктория.