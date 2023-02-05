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1 час назад

В практиках, рекламируемых Боней, могут быть нарушения законодательства

Ирина Лебедева

Виктория Боня активно рекламирует некие ритуалы, которые называет «древней медициной», связанные с употреблением напитков из кактусов и лиан. Как заметили внимательные фолловеры, подобные галлюциногенные средства в России запрещены, так что деятельность Виктории подпадает под статью о пропаганде наркотических средств.

В практиках, рекламируемых Боней, могут быть нарушения законодательства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая может получить, как минимум, солидный штраф и запрет на предпринимательскую деятельность в интернете. Об этом информирует портал prozvezd.

Сама же Боня апеллирует к народной медицине далеких стран.

«Это самая древняя медицина, употребление которой в целях исцеления души и тела насчитывается около трех тысяч лет!. Это лекарство, а не наркотик! Она известна и уважаема огромным количеством коренных народов Амазонки в качестве лечебного растения или как мастер «растение - учитель» и представляет собой основу традиционной медицины Перу и других стран Амазонии». – заявила Виктория.

Новый год теледива отметила экзотической церемонией. Звезда была на организованном ею ретрите на берегу Тихого океана в Коста-Рике. В выложенном ею в микроблоге ролике мужчина окуривает Боню дымом, после чего телеведущую обливают водой из чаши и обмахивают веником.

«Начало нового года через церемонию омовения цветами. Спасибо за лучший Новый год и церемонии с сакральной медициной», — подписала публикацию звезда.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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