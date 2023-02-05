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4 минуты назад

Вокруг спектакля с участием Тарзана в Казахстане назревает скандал

Ирина Лебедева

Предположительно, в Казахстане отменили спектакль «НеДетские басни» с участием Сергея Глушко, который должен был быть сыгран в Казахском национальном театре драмы им. Мухтара Ауэзова 15 марта. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на местную прессу и слова представитель местного билетного оператора Ticketon.

Вокруг спектакля с участием Тарзана в Казахстане назревает скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данное мероприятие не состоится. Деньги за проданные билеты вернем», - сказал он журналистам.

В СМИ и социальных сетях выдвигаются различные версии случившегося. Вспоминают и выступление Киркорова в Казахстане, и политическую позицию Глушко. Впрочем, администрация театра просто сообщает, что договор с артистами не был подписан, причины при этом не называются.

При этом сами артисты не в курсе случившегося. Так, актриса Людмила Лосева, которая занята в спектакле, а также занимается организацией гастролей, объяснила журналистам, что не знает об отмене мероприятия.

«Официального отказа нет. Договор у нас не расторгнут. Нет никакой отмены, билеты продаются», – сказала она.

Лосева предположила, что эти слухи- происки конкурентов, чтобы сбить продажи билетов.

Недавно жители Анапы направили обращение властям Краснодарского края. Они попросили главу региона Вениамина Кондратьева отменить концерт певца и шоумена Филиппа Киркорова.

«Стражи нравственности» провели серию пикетов в городе, на которых призвали к отмене мероприятия.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Филипп Киркоров,Вениамин Кондратьев,
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