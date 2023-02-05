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54 минуты назад

Сябитова рассказала о роли алкоголя в своей жизни

Ирина Лебедева

Роза Сябитова призналась, что алкоголь загубил жизнь ее родителей и лишил ее счастливого детства, а позднее едва не утянул на дно ее саму.

Сябитова рассказала о роли алкоголя в своей жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роза росла в пьющей семье. Сначала к спиртному пристрастился ее отец. Первое время мать пыталась бороться, даже выгоняла его из дома. Но впоследствии сама начала выпивать. Об этом пишут 7days.ru.

«Отец пил, а мама выгоняла и принимала, пока не спилась сама, сделав своих детей несчастными. И я думала, что в будущем таких проблем у молодых не будет. Но все повторяется, не зависимо от того, что мы живем в век высоких технологий. Просто люди по своей природе не меняются. Это их человеческая природа», - сказала телесваха.

Позднее, когда в семью уже самой Сябитовой пришло горе, после смерти родителей, мужа и краха собственного бизнеса Роза тоже едва не стала алкоголичкой. Она начала искать утешение в бутылке. Вовремя остановиться Сябитовой помог ее маленький сын. По ее словам, он увидел мать в нетрезвом виде и стал просить:

«Мама, не пей!»

Роза тогда вспомнила свое детство, задумалась о будущем собственного ребенка и смогла поставить точку в своих отношениях с алкоголем.

Недавно телеведущая Роза Сябитова заинтриговала многих поклонников передачи «Давай поженимся!» своими предложениями по улучшению проекта. Знаменитая сваха считает, что зрителям было бы интересно увидеть среди звезд проекта не только женщин зрелого возраста, но и их молодую коллегу.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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