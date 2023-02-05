Сябитова рассказала о роли алкоголя в своей жизни

Роза Сябитова призналась, что алкоголь загубил жизнь ее родителей и лишил ее счастливого детства, а позднее едва не утянул на дно ее саму.

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Роза росла в пьющей семье. Сначала к спиртному пристрастился ее отец. Первое время мать пыталась бороться, даже выгоняла его из дома. Но впоследствии сама начала выпивать. Об этом пишут 7days.ru.

«Отец пил, а мама выгоняла и принимала, пока не спилась сама, сделав своих детей несчастными. И я думала, что в будущем таких проблем у молодых не будет. Но все повторяется, не зависимо от того, что мы живем в век высоких технологий. Просто люди по своей природе не меняются. Это их человеческая природа», - сказала телесваха.

Позднее, когда в семью уже самой Сябитовой пришло горе, после смерти родителей, мужа и краха собственного бизнеса Роза тоже едва не стала алкоголичкой. Она начала искать утешение в бутылке. Вовремя остановиться Сябитовой помог ее маленький сын. По ее словам, он увидел мать в нетрезвом виде и стал просить:

«Мама, не пей!»

Роза тогда вспомнила свое детство, задумалась о будущем собственного ребенка и смогла поставить точку в своих отношениях с алкоголем.