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36 минут назад

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Дюжева

Ирина Лебедева

Дмитрий Дюжев напугал поклонников, появившись на светской премьере нового фильма в явно нездоровом виде. Во время общения с журналистами пот лил с актера буквально ручьем. Ему приходилось все время вытирать лицо и шею платками, прерывая при этом интервью.

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Дюжева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналистов о причине такого состояния актер отшутился, - пишет «Московский Комсомолец». Так что публике пришлось лишь строить догадки.

Дмитрий же не стал развивать тему о своем здоровье, а призвал слушателей очень настороженно относиться к чуждым российским людям западным ценностям.

«Российский человек — это человек с традиционными ценностями». – подчеркнул актер.

Сам Дюжев в этом году отметит 15-летие совместной жизни с супругой Татьяной, они растят двоих сыновей.

Кто-то из публики предположил, что Дюжев стал злоупотреблять алкогольными напитками. Однако ранее актер отмечал, что является набожным человеком, исключающим из своей жизни спиртное.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дюжев,
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