Представительница России впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Предпринимательница Елена Максимова завоевала титул международного конкурса красоты для замужних дам «Миссис Вселенная - 2022». Об этом пишет ТАСС.
Мероприятие проходило с 30 января по 5 февраля в Софии (Болгария). В финал прошли замужние женщины из Испании, Белоруссии, США, Украины, Индии и других стран.
Отмечается, что впервые в истории конкурса, проводящегося с 2007 года, первое место получила россиянка. Она боролась за него со 120-ю претендентками.
Максимова призналась, что очень радуется своей победе в престижном конкурсе. Особую гордость у нее вызывает то, что она оказалась первой участницей, которая принесла России победу.
По данным агентства, Елена является уроженкой Удмуртской республики. Она родилась в деревне Гыя, позже переехала в Ижевск. В настоящее время женщина руководит несколькими языковыми центрами, воспитывает двоих детей.