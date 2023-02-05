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21 минуту назад

Представительница России впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Илья Родин

Предпринимательница Елена Максимова завоевала титул международного конкурса красоты для замужних дам «Миссис Вселенная - 2022». Об этом пишет ТАСС.

Представительница России впервые получила титул "Миссис Вселенная"
Фото: ВконтактеВконтакте

Мероприятие проходило с 30 января по 5 февраля в Софии (Болгария). В финал прошли замужние женщины из Испании, Белоруссии, США, Украины, Индии и других стран.

Отмечается, что впервые в истории конкурса, проводящегося с 2007 года, первое место получила россиянка. Она боролась за него со 120-ю претендентками.

Максимова призналась, что очень радуется своей победе в престижном конкурсе. Особую гордость у нее вызывает то, что она оказалась первой участницей, которая принесла России победу.

По данным агентства, Елена является уроженкой Удмуртской республики. Она родилась в деревне Гыя, позже переехала в Ижевск. В настоящее время женщина руководит несколькими языковыми центрами, воспитывает двоих детей.

Шоу-бизнес,Елена Максимова,
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