Представительница России впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Предпринимательница Елена Максимова завоевала титул международного конкурса красоты для замужних дам «Миссис Вселенная - 2022». Об этом пишет ТАСС.

Фото: Вконтакте Вконтакте

Мероприятие проходило с 30 января по 5 февраля в Софии (Болгария). В финал прошли замужние женщины из Испании, Белоруссии, США, Украины, Индии и других стран.

Отмечается, что впервые в истории конкурса, проводящегося с 2007 года, первое место получила россиянка. Она боролась за него со 120-ю претендентками.

Максимова призналась, что очень радуется своей победе в престижном конкурсе. Особую гордость у нее вызывает то, что она оказалась первой участницей, которая принесла России победу.