Дочь Шукшиной рассказала о конфликте с матерью

Анна Шукшина была гостьей программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ. В частности, девушка ответила на вопросы Леры Кудрявцевой о собственном детстве. По словам Анны, оно было непростым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, брак Марии Шукшиной с бизнесменом Алексеем Касаткиным она вспоминает с ужасом, - сообщает Экспресс Газета.

«В детстве их ссоры с Касаткиным — просто дом трясся, все ходуном ходило, это они так дрались. Помню, однажды просыпаюсь в школу, а вся стена в крови, битое стекло, двери нараспашку и никого нет. И это потом было постоянно», - вспоминает Анна.

У Анны есть три младших брата - Макар, Фома и Фока. Сейчас она не поддерживает с ним отношений – достаточно того, что она десять лет их растила. Сама она считает себя у матери нелюбимым ребенком, в отличие от сыновей.

Мать с дочерью не общаются с 2021 года. Анна серьезно занимается бодибилдингом, и Мария Шукшина заявила, что она стала похожа на трансвестита.