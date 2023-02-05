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1 час назад

Дочь Шукшиной рассказала о конфликте с матерью

Ирина Лебедева

Анна Шукшина была гостьей программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ. В частности, девушка ответила на вопросы Леры Кудрявцевой о собственном детстве. По словам Анны, оно было непростым.

Дочь Шукшиной рассказала о конфликте с матерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, брак Марии Шукшиной с бизнесменом Алексеем Касаткиным она вспоминает с ужасом, - сообщает Экспресс Газета.

«В детстве их ссоры с Касаткиным — просто дом трясся, все ходуном ходило, это они так дрались. Помню, однажды просыпаюсь в школу, а вся стена в крови, битое стекло, двери нараспашку и никого нет. И это потом было постоянно», - вспоминает Анна.

У Анны есть три младших брата - Макар, Фома и Фока. Сейчас она не поддерживает с ним отношений – достаточно того, что она десять лет их растила. Сама она считает себя у матери нелюбимым ребенком, в отличие от сыновей.

Мать с дочерью не общаются с 2021 года. Анна серьезно занимается бодибилдингом, и Мария Шукшина заявила, что она стала похожа на трансвестита.

Анна Шукшина рассказала, сколько зарабатывает в качестве фитнес-тренера 33-летняя наследница звездной династии призналась, что получает за тренировки 27-30 тыс. рублей в месяц.

Шоу-бизнес,Алексей Касаткин,Мария Шукшина,Лера Кудрявцева,
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