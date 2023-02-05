Поргина рассказала о беседах с покойным супругом

«Когда Коля умирал, в последние минуты он мне сказал: «Я ухожу уже. Но знай, я тебя буду видеть всегда: каждую минуту, каждую секунду. Ты можешь со мной разговаривать. Ты меня не услышишь», — объяснила 74-летняя актриса.