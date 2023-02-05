Поргина рассказала о беседах с покойным супругом

Людмила Поргина призналась, что постоянно общается с умершим мужем. Николай Караченцов ушел из жизни пять лет назад, но поддержку близкого человека, по словам актрисы, она ощущает до сих пор.
Заслуженная артистка России рассказала, что разговаривает с Караченцовым практически ежедневно, слышит его голос и даже чувствует запах его любимых духов. И ничего страшного в этом она не видит – супруг беседует с ней ласково и заботливо, временами дает полезные советы, - пишет портал prozvezd.
«Когда Коля умирал, в последние минуты он мне сказал: «Я ухожу уже. Но знай, я тебя буду видеть всегда: каждую минуту, каждую секунду. Ты можешь со мной разговаривать. Ты меня не услышишь», — объяснила 74-летняя актриса.
Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.