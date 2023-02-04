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1 час назад

Юрий Лоза выпустил новую песню

Газета.Ru

Автор хита "Плот" Юрий Лоза выпустил песню "Мадам". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Юрий Лоза выпустил новую песню
Фото: Из личного архива Юрия ЛозыИз личного архива Юрия Лозы

"Мужик сказал - мужик сделал. Вот новая песня", — написал Лоза и поделился ссылкой на композицию в YouTube.

В песне повествуется о встрече с любимой женщиной, которая много лет назад отвергла лирического героя.

"Песни по-прежнему пишутся, но показать их сегодня можно только через интернет. Телевидение и радио отданы молодым, которые и обеспечивают рейтинг за счет массового сознания, следования моде и стадного инстинкта", — добавил музыкант.

Ранее Лоза рассказал о безразличном отношении к украинским санкциям.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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