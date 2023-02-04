Продюсер посоветовал Валерию Меладзе "пожить для себя"

Первый промоутер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что певец может себе позволить прекратить концертную деятельность после скандала в Дубае. Об этом он заявил в комментарии "МК".
"Думаю, он уже может не выступать и просто пожить для себя. В силу того, что все свои песни он исполняет на русском языке, его публика русскоязычная. Или будет выступать на закрытых вечеринках "для очень уважаемых людей", — сказал Сергеев.
Он также выразил мнение, что Меладзе может заняться политической деятельностью:
"Столь харизматичный артист мог бы построить политическую карьеру — и не в одной стране".
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с Меладзе, на котором он отвечает поддержкой на лозунг Организации украинских националистов.
Комментируя инцидент, певец написал в своем Telegram-канале, что "не хочет никого ненавидеть" и мечтает о "согласии" между "близкими народами".