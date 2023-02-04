Буланова рассказала о личных проблемах

Татьяна Буланова была гостьей шоу «Привет, Андрей», на съемки она пришла без своего жениха Валерия.

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Малахов поинтересовался, как у Татьяны обстоят дела в личной жизни. Певице пришлось признаться, что у нее с женихом произошло расхождение в интересах.

Он – бывший теннисист, сейчас в бизнесе, и к шоу-бизнесу отношения не имеет. На вопрос, почему Валерий не пришел на шоу, Буланова отвечать не стала, - сообщает портал dni.ru.

Напомним, мужчина, за которого, по ее словам, собиралась замуж исполнительница, всего на пять лет старше ее сына Александра.

Буланова и Руднев встречаются около двух лет. Певица утверждала, что замужество в ее возрасте не главное.