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19 минут назад

Отец Киркорова выступил на концерте в Москве

Ирина Лебедева

Народный артист России Бедрос Киркоров совсем недавно находился в стационаре клиники из-за проблем с сердцем. СМИ писали, что состояние пожилого исполнителя было достаточно тяжелым.

Отец Киркорова выступил на концерте в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но назначенное врачами лечение помогло, и Киркоров-старший выступил на концерте в честь 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом, который прошел в пятницу в Гостином дворе в Москве. Как информирует ФАН, Бедрос исполнил песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия».

Бедрос Киркоров раскрыл свое отношение к специальной военной операции на Украине и бывшим главам СССР Иосифу Сталину и Михаилу Горбачеву. Исполнитель назвал Россию Божьим государством и выразил поддержку участникам специальной военной операции на Украине, пожелав им победы.

Шоу-бизнес,Бедрос Киркоров,Давид Тухманов,Михаил Горбачев,
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