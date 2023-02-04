Отец Киркорова выступил на концерте в Москве

Народный артист России Бедрос Киркоров совсем недавно находился в стационаре клиники из-за проблем с сердцем. СМИ писали, что состояние пожилого исполнителя было достаточно тяжелым.
Но назначенное врачами лечение помогло, и Киркоров-старший выступил на концерте в честь 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом, который прошел в пятницу в Гостином дворе в Москве. Как информирует ФАН, Бедрос исполнил песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия».
Бедрос Киркоров раскрыл свое отношение к специальной военной операции на Украине и бывшим главам СССР Иосифу Сталину и Михаилу Горбачеву. Исполнитель назвал Россию Божьим государством и выразил поддержку участникам специальной военной операции на Украине, пожелав им победы.