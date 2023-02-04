Отец Киркорова выступил на концерте в Москве

Народный артист России Бедрос Киркоров совсем недавно находился в стационаре клиники из-за проблем с сердцем. СМИ писали, что состояние пожилого исполнителя было достаточно тяжелым.

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Но назначенное врачами лечение помогло, и Киркоров-старший выступил на концерте в честь 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом, который прошел в пятницу в Гостином дворе в Москве. Как информирует ФАН, Бедрос исполнил песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия».