Гоген Солнцев опроверг слухи о собственной смерти

Гогена Солнцева некоторое время назад объявила умершим его собственная супруга. Полина Терешкович перепугала подписчиков, засыпав их вопросами о том, что следует выбрать – кремацию или традиционные похороны, и что делать, если она не может найти нужные документы.

Фото: ТАСС ТАСС

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без документа не выдадут тело. Все случилось внезапно. Мне позвонили и сказали, что его больше нет», - жаловалась она.

Терешкович даже высказывала предположение, что беда могла произойти из-за последствий травмы головы, с которой ее супруг в декабре попал в больницу, - пишет СтарХит.

Однако печальная новость не подтвердилась. Сначала ее опроверг менеджер эпатажного артиста, а накануне и сам Солнцев вышел на связь с публикой. Как оказалось, он болел коронавирусом, но уже выздоравливает.

«Болел ковидом. Первый день сбил температуру. Но теперь уже 35 градусов. Спасибо за беспокойство», — рассказал он журналистам.