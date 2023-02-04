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15 минут назад

Гоген Солнцев опроверг слухи о собственной смерти

Ирина Лебедева

Гогена Солнцева некоторое время назад объявила умершим его собственная супруга. Полина Терешкович перепугала подписчиков, засыпав их вопросами о том, что следует выбрать – кремацию или традиционные похороны, и что делать, если она не может найти нужные документы.

Гоген Солнцев опроверг слухи о собственной смерти
Фото: ТАССТАСС

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без документа не выдадут тело. Все случилось внезапно. Мне позвонили и сказали, что его больше нет», - жаловалась она.

Терешкович даже высказывала предположение, что беда могла произойти из-за последствий травмы головы, с которой ее супруг в декабре попал в больницу, - пишет СтарХит.

Однако печальная новость не подтвердилась. Сначала ее опроверг менеджер эпатажного артиста, а накануне и сам Солнцев вышел на связь с публикой. Как оказалось, он болел коронавирусом, но уже выздоравливает.

«Болел ковидом. Первый день сбил температуру. Но теперь уже 35 градусов. Спасибо за беспокойство», — рассказал он журналистам.

В декабре шоумен попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По данным журналистов, актер упал в Костомаровском переулке, находясь в нетрезвом состоянии.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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