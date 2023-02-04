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41 минуту назад

Депардье: «Я все еще русский»

Ирина Лебедева

Жерар Депардье заявил, что по-прежнему остается поклонником русской культуры и чувствует себя русским человеком. С 2013 года, когда он получил российское гражданство, его отношение к стране не изменилось.

Депардье: «Я все еще русский»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова легендарного актера приводит Телеграм-канал Подьем со ссылкой на издание Augsburger Allgemeine

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то из-за ее культуры», - отметил Депардье

Также он подчеркнул, что предпочитает избегать разговоров на тему СВО.

«Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство», - сказал он.

Ранее представитель актера Жерара Депардье в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заверил, что закрытие продюсерского центра «ПЦ ЖД» связано исключительно с финансовыми проблемами.

По словам представителя Депардье, после начала спецоперации многие зарубежные партнеры решили прекратить сотрудничество с Россией, поэтому многие проекты были приостановлены.

Шоу-бизнес,Жерар Депардье,
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