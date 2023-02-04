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7 минут назад

«Канада подтягивается»: Расторгуев с иронией отозвался о новых санкциях

Ирина Лебедева

Николай Расторгуев считает, что на его жизни и работе внесение в санкционный список Канады никак не скажется.

«Канада подтягивается»: Расторгуев с иронией отозвался о новых санкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидер группы «Любэ» рассказал РИА Новости, что был на гастролях в США и Канаде еще пару десятков лет назад. И уже тогда, по словам народного артиста России, ему там выступать было некомфортно. В дальнейшем эти регионы для гастролей певец никогда не рассматривал.

Действия канадских властей Расторгуева не удивили.

«Этого стоило ожидать: я же под санкциями ЕС, Канада подтягивается», - резюмировал артист.

В октябре Евросоюз включил Расторгуева в новый список антироссийских санкций. Кроме того, он входит в черный список российских деятелей культуры на Украине, появившийся в 2015 году.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,ЕС,
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