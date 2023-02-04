«Канада подтягивается»: Расторгуев с иронией отозвался о новых санкциях

Лидер группы «Любэ» рассказал РИА Новости, что был на гастролях в США и Канаде еще пару десятков лет назад. И уже тогда, по словам народного артиста России, ему там выступать было некомфортно. В дальнейшем эти регионы для гастролей певец никогда не рассматривал.