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9 минут назад

Директор Билана сообщил, что санкции Канады на певце не отразятся

Ирина Лебедева

Концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал ситуацию с внесением исполнителя в санкционный список Канады.

Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как информирует РИА Новости, в Канаде Билан выступать пока не собирался и без санкций. Так что, по словам Бушуева, они никак не могут повлиять ра концертную деятельность артиста.

Власти Канады расширили антироссийские санкционные списки, добавив в них 38 человек и 16 юридических лиц. Все они, как утверждает Оттава, связаны с распространением «дезинформации и пропаганды». Документ был размещен в пятницу, 3 февраля, на сайте министерства иностранных дел Канады.

В список попали певцы и артисты Полина Гагарина, Михаил Боярский, Александр Маршал, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Николай Басков, Ирина Алегрова, Дима Билан, Марат Башаров, Михаил Галустян.

Шоу-бизнес,Дмитрий Бушуев,Олег Газманов,Александр Маршал,Александр Буйнов,Марат Башаров,Надежда Бабкина,Михаил Галустян,Михаил Боярский,Дима Билан,Полина Гагарина,Николай Басков,
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