Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции

Как информирует РИА Новости, в Канаде Билан выступать пока не собирался и без санкций. Так что, по словам Бушуева, они никак не могут повлиять ра концертную деятельность артиста.

Власти Канады расширили антироссийские санкционные списки, добавив в них 38 человек и 16 юридических лиц. Все они, как утверждает Оттава, связаны с распространением «дезинформации и пропаганды». Документ был размещен в пятницу, 3 февраля, на сайте министерства иностранных дел Канады.