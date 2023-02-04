Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции

Концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал ситуацию с внесением исполнителя в санкционный список Канады.
Как информирует РИА Новости, в Канаде Билан выступать пока не собирался и без санкций. Так что, по словам Бушуева, они никак не могут повлиять ра концертную деятельность артиста.
Власти Канады расширили антироссийские санкционные списки, добавив в них 38 человек и 16 юридических лиц. Все они, как утверждает Оттава, связаны с распространением «дезинформации и пропаганды». Документ был размещен в пятницу, 3 февраля, на сайте министерства иностранных дел Канады.
В список попали певцы и артисты Полина Гагарина, Михаил Боярский, Александр Маршал, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Николай Басков, Ирина Алегрова, Дима Билан, Марат Башаров, Михаил Галустян.