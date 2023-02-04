Семенович попросила подписчиков не вмешиваться в ее личную жизнь

Анне Семенович 42 года. Яркая, с пышными формами певица ни разу не была замужем и детей у нее тоже нет. Поклонники считают, что звезда упускает время и возможности, о чем и пишут ей в микроблоге.
Как информирует портал prozvezd, Семенович решила ответить непрошеным советчикам после того, как она из поклонниц высказалась:
«Анна, если вы не выйдите замуж, вы одна скоро сойдете с ума».
Она записала видеоролик, в котором достаточно резко прокомментировала ситуацию. Певица попросила фолловеров не забывать о правилах приличия, и, в свою очередь, посоветовала им воспитать у себя хорошие манеры.
«А почему это я должна сойти с ума и почему вы решили, что я одна? Все за меня что-то решают: срочно надо выйти замуж, родить ребенка! А вы знаете, что не интеллигентно, не культурно вмешиваться в личную жизнь другого человека. Не у всех людей вообще есть желание выходить замуж, жениться и рожать по 20 детей. Каждому свое. С ума я точно не сойду, потому что занимаюсь своими мозгами, и вам рекомендую позаниматься с психологом», - сообщила исполнительница.
Ранее Семенович назвала способы полюбить себя после 40 лет. Она подчеркнула, что от наличия внимания со стороны мужчин это не зависит.