Семенович попросила подписчиков не вмешиваться в ее личную жизнь

«А почему это я должна сойти с ума и почему вы решили, что я одна? Все за меня что-то решают: срочно надо выйти замуж, родить ребенка! А вы знаете, что не интеллигентно, не культурно вмешиваться в личную жизнь другого человека. Не у всех людей вообще есть желание выходить замуж, жениться и рожать по 20 детей. Каждому свое. С ума я точно не сойду, потому что занимаюсь своими мозгами, и вам рекомендую позаниматься с психологом», - сообщила исполнительница.