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55 минут назад

Васильева рассказала о своих комплексах

Ирина Лебедева

Татьяна Васильева поставила себе цель – помогать родственникам, в частности - обеспечить всю свою семью жилплощадью. Внукам Ивану и Григорию артистка уже приобрела квартиры в столице – несмотря на то, что тот брак ее сына завершился разводом и бывшая невестка увезла детей из России.

Васильева рассказала о своих комплексах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как писали СМИ, тогда звезда потратила около 30 миллионов рублей. Теперь Татьяна Григорьевна собирается приобрести квадратные метры внучке.

75-летняя звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» активно выступает на сцене и ездит с гастролями. Как рассказывает она сама, у нее есть комплекс «я всем должна». Об этом пишет Экспресс Газета.

Но приходится чем-то и жертвовать ради экономии времени и средств. Так, Васильева объясняла, что стрижется экстремально коротко – ей выгоднее и удобнее пользоваться париками, чем следить за собственными локонами. Но это совершенно не мешает ей получать от жизни удовольствие.

«У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие. Так не бывает! Я поговорила с собой на эту тему, и мне стало легче», — призналась Васильева.

Не так давно Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз. Ее невестка Мария Болонкина родила дочь. Малышку назвали Саррой, имя выбирала бабушка.

Шоу-бизнес,Мария Болонкина,Татьяна Васильева,
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