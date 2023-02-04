Стала известна цена аренды виллы на Мальдивах, где отдыхает Тодоренко

Регина Тодоренко улетела на Мальдивские острова. Телеведущая решила взять отпуск и отдохнуть с сыновьями. Телеведущая поселилась на вилле, стоимость которой, как узнали журналисты «Комсомольской Правды», не менее 150 тысяч рублей в сутки.
Регина рассказала подписчикам, что считает Мальдивы идеальным местом для восстановления сил.
«Рай на земле есть. Я вспоминаю первый раз, когда мне посчастливилось попасть в это прекрасное место. Ровно 10 лет назад, мой первый выпуск на Мальдивах, моя первая лихорадка, мои первые впечатления от воды невероятного цвета», - восторженно написала она в микроблоге.
Тодоренко в прошлом году родила второго сына и сейчас совмещает заботу о малышах и работу.
«Мне надо успеть упаковать красивую презентацию нескольких телевизионных проектов, а я… полностью растворилась в детях. Быть мамой — это такое счастье! Поэтому решила 90 процентов своих проектов в этому году посвятить детям», - сообщила теледива.
До сих пор в памяти публики громкий скандал, случившийся пару лет назад, когда Регина прокомментировала острую тему о домашнем насилии. Телезвезда сказала в интервью:
«Твой муж тебя бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?».
Эти слова возмутили всю общественность, Регина потеряла крупные рекламные контракты, а модный журнал Glamour отозвал обратно ее титул «Женщина года».