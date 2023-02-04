Наташа Королева поставила точку в слухах о разводе с Тарзаном

Слухи о разводе Наташи Королевой и Тарзана ранее подогрел Павел Воля, а позже подтвердила и Анастасия Волочкова. Сама певица долгое время хранила молчание, однако теперь решилась поставить точку в сплетнях о ее браке.

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Артистка заверила поклонников, что ее брак с Тарзаном в полном порядке. В текущем году пара планирует отметить 20 лет со дня женитьбы, передает mk.ru.

«Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает», — пошутила знаменитость.