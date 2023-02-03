У пережившего второй инфаркт Николаева обнаружились долги

У певца Игоря Николаева, который на днях перенес второй инфаркт, обнаружились долги на сумму в размере более десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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Согласно им, два долга висят на Николаеве еще с 7 октября 2020 года. Ими оказались штрафы от ГИБДД на общую сумму в две тысячи рублей. Кроме того 63-летний певец не погасил задолженность по исполнительному делу об административном правонарушении от 13 мая 2022 года в размере 8649 рублей.

При этом известно, что молодая супруга Николаева Юлия Проскурякова долгов не имеет.