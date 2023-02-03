Моргенштерн* назвал умершего в 27 лет рэпера Yung Trappa "трушным отморозком"

Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) высказался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о смерти рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев). Артист выразил мнение, что Yung Trappa ушел как настоящая рок-звезда.
«Был рок-звездой и ушел как рок-звезда. Реальный, трушный отморозок и ублюдок. Таких настоящих больше не было в игре и вряд ли будет. Вечная память, легенда», — написал Моргенштерн.
О смерти Yung Trappa стало известно 3 февраля. Среди возможных причин смерти рэпера рассматривают передозировку наркотиками. Однако, по данным издания «Фонтанка», в квартире Ширяева следов наркотиков не нашли.