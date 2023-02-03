Жена Петросяна возмутилась бомжами и грязью в популярном городе Турции

«Тоже совсем не люблю Турцию. Нравятся в ней только один отель у моря», «12 лет назад Стамбул был другим...», «Шикарный город, не перестаю ему удивляться и наслаждаться. А делают его "не очень" понаехавшие», «Стамбул это город калейдоскоп — миллион лиц у него и характеров», «Ну кто что видит. Кто-то бомжей и грязь, а кто-то — краски жизни», — написали они.