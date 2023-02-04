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51 минуту назад

Лариса Гузеева улетела в Израиль

WomanHit.ruиещё 1

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она улетела в Израиль отдохнуть от дел насущных и немного погреться на солнышке.

Лариса Гузеева улетела в Израиль
Фото: 

Звезда «Жестокого романса» отправилась в Израиль не одна, а вместе с мужем, известным ресторатором Игорем Бухаровым. Хотя народная молва постоянно «разводит» супругов, они по-прежнему вместе.

Чтобы снять все возникающие вопросы о возможной эмиграции, Гузеева сразу расставила точки над «и»:

«Приехали сюда на недельку».

Напомним, Израиль как новое место жительства выбрали за последний год многие российские селебрити. Среди них — Алла Пугачева, Анатолий Белый, Семен Слепаков и многие другие.

Также намедни Израиль посетил Джиган с Оксаной Самойловой и детьми. Рэпера заподозрили в получении израильского гражданства.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Семен Слепаков,Анатолий Белый,Игорь Бухаров,Алла Пугачева,Лариса Гузеева,
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