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37 минут назад

Автор текстов к песням "Любэ" Шаганов объяснил букву "ё" в песне "Комбат"

Газета.Ru

Советский и российский поэт Александр Шаганов, автор текстов песен «Любэ» и многих эстрадных артистов, высказался о возможном запрете мата. Его цитирует mk.ru.

Автор текстов к песням «Любэ» Шаганов высказался о запрете мата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 февраля, во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, он отметил, что встречаются обаятельные матерщинники.

«Но с ними борьбу нужно вести в ручном режиме», — сказал он.

Кроме того, добавил он, он не использует в своих песнях обсценную лексику.

«У меня часто спрашивают, что означает «Ё» в песне про батяню-комбата: «Так бьет, ё, комбат, ё, комбат!». Я борюсь за то, чтобы буква Ё – с двумя точками, как положено, не выпала из нашего языка», — пошутил он.

При этом, продолжил Шаганов о мате, «в условиях боевых действий такое допустимо».

Шоу-бизнес,Александр Шаганов,
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