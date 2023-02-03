Автор текстов к песням «Любэ» Шаганов высказался о запрете мата

«У меня часто спрашивают, что означает «Ё» в песне про батяню-комбата: «Так бьет, ё, комбат, ё, комбат!». Я борюсь за то, чтобы буква Ё – с двумя точками, как положено, не выпала из нашего языка», — пошутил он.