Автор текстов к песням «Любэ» Шаганов высказался о запрете мата

Советский и российский поэт Александр Шаганов, автор текстов песен «Любэ» и многих эстрадных артистов, высказался о возможном запрете мата. Его цитирует mk.ru.
3 февраля, во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, он отметил, что встречаются обаятельные матерщинники.
«Но с ними борьбу нужно вести в ручном режиме», — сказал он.
Кроме того, добавил он, он не использует в своих песнях обсценную лексику.
«У меня часто спрашивают, что означает «Ё» в песне про батяню-комбата: «Так бьет, ё, комбат, ё, комбат!». Я борюсь за то, чтобы буква Ё – с двумя точками, как положено, не выпала из нашего языка», — пошутил он.
При этом, продолжил Шаганов о мате, «в условиях боевых действий такое допустимо».