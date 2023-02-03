Умер известный российский рэпер

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался известный российский рэпер Yung Trappa. По данным авторов, его тело было обнаружено в собственной квартире на Дровяной улице. В публикации говорится, что хип-хоп исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками.