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48 минут назад

Скончался известный российский рэпер

News.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался известный российский рэпер Yung Trappa. По данным авторов, его тело было обнаружено в собственной квартире на Дровяной улице. В публикации говорится, что хип-хоп исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками.

Умер известный российский рэпер
Фото: TwitterTwitter

В декабре в Санкт-Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта «Эхопрокуренныхподъездов» (ЭПП) Андрей Райкконен. Артиста нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти не называется.

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