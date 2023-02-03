Собчак раскритиковала Мизулину за жалобу на Инстасамку

"Она [Инстасамка] не понравилась Екатерине Мизулиной, нашему новому мерилу, нашей консервативной барби-роботу. Знаете, кого эта женщина мне напоминает? Мать девочки Искры Поляковой из "Завтра была война", - отметила Собчак.

По ее словам, Мизулина похожа на литературного персонажа своим "фанатизмом, радикальностью и несгибаемой верой в партию". Собчак напомнила, что после критики общественника Инстасамка "начала страховаться" и пообещала новую концертную программу без матерных слов, а также предложила юным фанатам приходить на ее выступления с родителями.