Собчак раскритиковала Мизулину за жалобу на Инстасамку

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину "барби-злодейкой" после ее призыва отменять концерты Инстасамки.
"Она [Инстасамка] не понравилась Екатерине Мизулиной, нашему новому мерилу, нашей консервативной барби-роботу. Знаете, кого эта женщина мне напоминает? Мать девочки Искры Поляковой из "Завтра была война", - отметила Собчак.
По ее словам, Мизулина похожа на литературного персонажа своим "фанатизмом, радикальностью и несгибаемой верой в партию". Собчак напомнила, что после критики общественника Инстасамка "начала страховаться" и пообещала новую концертную программу без матерных слов, а также предложила юным фанатам приходить на ее выступления с родителями.
Ранее Инстасамка посоветовала музыкантам следить за словами, чтобы не бежать из страны.