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6 часов назад

Ксения Собчак назвала Мизулину "барби-злодейкой" после ее жалобы на Инстасамку

Газета.Ruиещё 3

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину "барби-злодейкой" после ее призыва отменять концерты Инстасамки.

Собчак раскритиковала Мизулину за жалобу на Инстасамку
Фото: xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Она [Инстасамка] не понравилась Екатерине Мизулиной, нашему новому мерилу, нашей консервативной барби-роботу. Знаете, кого эта женщина мне напоминает? Мать девочки Искры Поляковой из "Завтра была война", - отметила Собчак.

По ее словам, Мизулина похожа на литературного персонажа своим "фанатизмом, радикальностью и несгибаемой верой в партию". Собчак напомнила, что после критики общественника Инстасамка "начала страховаться" и пообещала новую концертную программу без матерных слов, а также предложила юным фанатам приходить на ее выступления с родителями.

Ранее Инстасамка посоветовала музыкантам следить за словами, чтобы не бежать из страны.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Ксения Собчак,
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