Меладзе отказывается выступать в России после скандала в Дубае

Певец Валерий Меладзе не соглашается на частные концерты в России. Артист начал отказываться от них после скандального выступления в Дубае.

Ранее Меладзе во время сольного концерта в Дубае поддержал лозунг украинских националистов. Произошедшее вызвало бурные обсуждения в Сети. Ролик со скандального выступления распространили Telegram-каналы. После этого все мероприятия со звездой начали отменять.

Telegram-канал «Абзац» опубликовал диалог с директором артиста Сергеем Лупповым. Из сообщений стало понятно, что певец не собирается в ближайшее время петь в России.

«Удобнее всего в Дубае и Турции», – написал представитель исполнителя.