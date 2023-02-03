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15 минут назад

Валерий Меладзе отказывается выступать в России после скандала в Дубае

Слово и Дело

Певец Валерий Меладзе не соглашается на частные концерты в России. Артист начал отказываться от них после скандального выступления в Дубае.

Меладзе отказывается выступать в России после скандала в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Меладзе во время сольного концерта в Дубае поддержал лозунг украинских националистов. Произошедшее вызвало бурные обсуждения в Сети. Ролик со скандального выступления распространили Telegram-каналы. После этого все мероприятия со звездой начали отменять.

Telegram-канал «Абзац» опубликовал диалог с директором артиста Сергеем Лупповым. Из сообщений стало понятно, что певец не собирается в ближайшее время петь в России.

«Удобнее всего в Дубае и Турции», – написал представитель исполнителя.

При этом причин отказа он объяснять не стал. Директор озвучил прайс на выступление Меладзе. По его словам, за концерт артиста на корпоративе нужно отдать 100 тысяч евро.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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