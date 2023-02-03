Меладзе отказывается выступать в России после скандала в Дубае

Певец Валерий Меладзе не соглашается на частные концерты в России. Артист начал отказываться от них после скандального выступления в Дубае.
Ранее Меладзе во время сольного концерта в Дубае поддержал лозунг украинских националистов. Произошедшее вызвало бурные обсуждения в Сети. Ролик со скандального выступления распространили Telegram-каналы. После этого все мероприятия со звездой начали отменять.
Telegram-канал «Абзац» опубликовал диалог с директором артиста Сергеем Лупповым. Из сообщений стало понятно, что певец не собирается в ближайшее время петь в России.
«Удобнее всего в Дубае и Турции», – написал представитель исполнителя.
При этом причин отказа он объяснять не стал. Директор озвучил прайс на выступление Меладзе. По его словам, за концерт артиста на корпоративе нужно отдать 100 тысяч евро.