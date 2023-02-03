«Объявила личным врагом»: вот что рассорило Аллегрову и Ротару

Раньше певицы были приятельницами.

София Ротару отписалась в соцсетях от своей коллеги и давней подруги Ирины Аллегровой. Певицы не сошлись во мнениях о ситуации в мире.

Несмотря на то что Ротару давно не появляется на публике, она активна в социальных сетях. Артистка подписана на многих коллег, она с удовольствием оставляет реакции и комментарии под их постами.

До последнего времени исполнительница песни «Хуторянка» следила и за страничкой Аллегровой. Но недавно Ротару вдруг отписалась от личного аккаунта приятельницы.

По словам человека, знакомого с ситуацией, украинскую певицу разозлило поведение патриотично настроенной исполнительницы хита «Императрица».

«Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад», — передает слова инсайдера «Московский комсомолец».