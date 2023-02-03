Лобода надела вышиванку и зачитала рэп на украинском языке

Певица Светлана Лобода исполнила рэп-композицию на украинском языке. Звезда надела на выступление вышиванку – традиционная славянская рубашка.
Артистка сменила свой имидж. Теперь звезда не позволяет себевыходить на сцену в откровенной одежде. Лобода сообщила в личном блоге о выпуске нового клипа, в котором поменяла два образа.
В начале ролика она предстала в вышиванке, а позже появилась в шубе зеленого цвета.
Знаменитость также исполнила нестандартную для себя композицию. Она зачитала рэп на украинском языке. Так исполнительница демонстрирует свою преданность Украине.
Однако пользователи не оценили поступок певицы. Многиепосчитали, что смена репертуара и образа не идут ей. Артистка провалилась в попытке «сойти за свою», написали подписчики.