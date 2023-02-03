Лобода надела вышиванку и зачитала рэп на украинском языке

Певица Светлана Лобода исполнила рэп-композицию на украинском языке. Звезда надела на выступление вышиванку – традиционная славянская рубашка.

Артистка сменила свой имидж. Теперь звезда не позволяет себевыходить на сцену в откровенной одежде. Лобода сообщила в личном блоге о выпуске нового клипа, в котором поменяла два образа.

В начале ролика она предстала в вышиванке, а позже появилась в шубе зеленого цвета.

prt scr instagram .com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @lobodaofficial

Знаменитость также исполнила нестандартную для себя композицию. Она зачитала рэп на украинском языке. Так исполнительница демонстрирует свою преданность Украине.