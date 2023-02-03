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11 минут назад

Инстасамка запретила поклонникам к себе приближаться

Газета.Ruиещё 1

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) запретила поклонникам к себе приближаться. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник.

Инстасамка запретила поклонникам к себе приближаться
Фото: instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника издания, команда артистки на вечеринке блогера Сергея Косенко объявила, что находиться рядом с ней можно только на расстоянии. Кроме того, нельзя трогать и снимать девушку.

Когда Инстасамка делала фото с гостями мероприятия у пресс-волла, одна из девушек захотела обнять Инстасамку, но ей было отказано.

Ранее жительница Щекино Тульской области Анна Колесникова в группе регионального правительства во «ВКонтакте» попросила отменить концерт Инстасамки. Выступление артистки и ее супруга Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) также отменили в Курске и Пятигорске.

Шоу-бизнес,Сергей Косенко,
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