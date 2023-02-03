Инстасамка запретила поклонникам к себе приближаться

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) запретила поклонникам к себе приближаться. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник.

Фото: instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника издания, команда артистки на вечеринке блогера Сергея Косенко объявила, что находиться рядом с ней можно только на расстоянии. Кроме того, нельзя трогать и снимать девушку.

Когда Инстасамка делала фото с гостями мероприятия у пресс-волла, одна из девушек захотела обнять Инстасамку, но ей было отказано.