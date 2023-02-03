Панин рассказал о ссорах с Бондарчуком

«Федора Бондарчука терпеть не могу. У нас были конфликты. Я отказался сниматься в его кино, но в итоге он уломал меня, только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом. Поэтому у нас не очень теплые отношения, даже лицемерные. Когда мы встречаемся, обнимается, но друг друга не любим», — рассказал Панин.