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57 минут назад

Панин рассказал о ссорах с Бондарчуком из-за отказа сотрудничать с режиссером

Lenta.ru

Российский актер театра и кино Алексей Панин рассказал о конфликтах с Федором Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера. Об этом сообщает StarHit.

Панин рассказал о ссорах с Бондарчуком
Фото: ТАССТАСС

Артист пояснил, что плохо относится к кинематографисту, так как изначально отказался от сотрудничества с ним, однако Бондарчуку удалось уговорить его сняться в своем проекте, в финальной версии которого режиссер убрал все сцены с Паниным.

«Федора Бондарчука терпеть не могу. У нас были конфликты. Я отказался сниматься в его кино, но в итоге он уломал меня, только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом. Поэтому у нас не очень теплые отношения, даже лицемерные. Когда мы встречаемся, обнимается, но друг друга не любим», — рассказал Панин.

Ранее актер раскритиковал худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и назвал его мерзавцем. Причиной недовольства Панина послужило увольнение артиста Дмитрия Назарова из театра.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Федор Бондарчук,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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