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1 час назад

Кристина Асмус показала жесткие кадры со съемок второго сезона сериала "Люся"

Российская Газета

Актриса Кристина Асмус предстала в необычном образе. Она опубликовала видео, как она пытается выйти из машины со связанными ногами, сообщает Пятый канал.

Асмус отметила, что у нее в этом проекте "разрывная роль", которая не похожа на ее нынешнюю жизнь.

Проект "Люся", получивший неоднозначные отзывы зрителей, Асмус назвала любимым и подчеркнула, что ей очень нравится команда, которая создает сериал.

"Атмосфера на съемках была такая, что кажется, это и не работа вовсе, а медитация", - рассказала актриса.

Напомним, первый сезон сериала вышел осенью минувшего года в онлайн-кинотеатре Premier.

Главные роли исполняют Кристина Асмус и Данила Козловский. Это история о том, как меняется человек, когда в его жизни появляется искусственный интеллект в виде умной колонки "Люся".

Шоу-бизнес,Видео,Кристина Асмус,Данила Козловский,
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