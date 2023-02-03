Актриса Кристина Асмус предстала в необычном образе. Она опубликовала видео, как она пытается выйти из машины со связанными ногами, сообщает Пятый канал.

Асмус отметила, что у нее в этом проекте "разрывная роль", которая не похожа на ее нынешнюю жизнь.

Проект "Люся", получивший неоднозначные отзывы зрителей, Асмус назвала любимым и подчеркнула, что ей очень нравится команда, которая создает сериал.

"Атмосфера на съемках была такая, что кажется, это и не работа вовсе, а медитация", - рассказала актриса.

Напомним, первый сезон сериала вышел осенью минувшего года в онлайн-кинотеатре Premier.