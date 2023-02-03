Бывшая участница «Дома-2» лишилась квартиры в Москве

Выяснилось, что для победы в конкурсе Майа, как и другие участники, вкладывала кучу денег в продвижение себя и накрутку голосов. Ничего необычного в этом девушка не видит – все же так делали. А вот теперь, когда она рассталась со своим женихом Алексеем Купиным, жилье потребовали вернуть. Донцова начала сокрушаться в соцсетях.