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8 минут назад

Бывшая участница «Дома-2» Донцова лишилась нечестно заработанной квартиры в Москве

Слово и Дело

Бывшая участница «Дом-2» Майа Донцова недавно была вынуждена покинуть квартиру, которую выиграла на телепроекте. Как оказалось, недвижимость досталась ей нечестным путем, пишет Starhit.

Бывшая участница «Дома-2» лишилась квартиры в Москве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Выяснилось, что для победы в конкурсе Майа, как и другие участники, вкладывала кучу денег в продвижение себя и накрутку голосов. Ничего необычного в этом девушка не видит – все же так делали. А вот теперь, когда она рассталась со своим женихом Алексеем Купиным, жилье потребовали вернуть. Донцова начала сокрушаться в соцсетях.

Подписчики, судя по всему, не особо захотели входить в положение бывшей участницы телестройки и написали много негатива под ее публикациями. В ответ на это Донцова принялась обвинять аудиторию в нелюбви к себе и психологических травмах.

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