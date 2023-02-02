78-летняя звезда сериала «Великолепный век» раскрыла секреты молодости

По признанию Чехре, для сохранения молодости она использует сразу несколько методов. Для начала актриса рекомендует выпивать стакан обычной воды перед каждым приёмом пищи. При этом перед завтраком в неё следует добавить пару капель лимонного сока. Ещё раз в две недели Чехре ходит в хамам и проводит полный пилинг тела. Актриса также призналась, что вот уже более 20 лет использует один и тот же увлажняющий крем для лица, который сделан на натуральной основе.