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32 минуты назад

78-летняя звезда сериала «Великолепный век» раскрыла секреты молодости

Елена Прошина

78-летняя турецкая актриса Небахат Чехре, наиболее известная зрителям по сериалу «Великолепный век», рассказала о своих секретах красоты и сохранения молодости. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

78-летняя звезда сериала «Великолепный век» раскрыла секреты молодости
Фото: скрин видеоскрин видео

По признанию Чехре, для сохранения молодости она использует сразу несколько методов. Для начала актриса рекомендует выпивать стакан обычной воды перед каждым приёмом пищи. При этом перед завтраком в неё следует добавить пару капель лимонного сока. Ещё раз в две недели Чехре ходит в хамам и проводит полный пилинг тела. Актриса также призналась, что вот уже более 20 лет использует один и тот же увлажняющий крем для лица, который сделан на натуральной основе.

Другой важнейшей частью поддержания красоты Чехре назвала пассивную гимнастику, регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренность в еде. При этом именно умеренность, по мнению актрисы, является ключевым компонентом красоты и высокого тонуса.

Ранее секретами своей молодости также поделилась 55-летняя актриса Ольга Кабо.

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