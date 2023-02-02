78-летняя звезда сериала «Великолепный век» раскрыла секреты молодости

78-летняя турецкая актриса Небахат Чехре, наиболее известная зрителям по сериалу «Великолепный век», рассказала о своих секретах красоты и сохранения молодости. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По признанию Чехре, для сохранения молодости она использует сразу несколько методов. Для начала актриса рекомендует выпивать стакан обычной воды перед каждым приёмом пищи. При этом перед завтраком в неё следует добавить пару капель лимонного сока. Ещё раз в две недели Чехре ходит в хамам и проводит полный пилинг тела. Актриса также призналась, что вот уже более 20 лет использует один и тот же увлажняющий крем для лица, который сделан на натуральной основе.
Другой важнейшей частью поддержания красоты Чехре назвала пассивную гимнастику, регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренность в еде. При этом именно умеренность, по мнению актрисы, является ключевым компонентом красоты и высокого тонуса.
Ранее секретами своей молодости также поделилась 55-летняя актриса Ольга Кабо.