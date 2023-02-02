Певец DAVA оказался в списке должников на сайте ФССП

Певец и видеоблогер Давид Манукян, известный как DAVA, больше недели не может оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за административное правонарушение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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Согласно им, штраф за административное нарушение певцу назначили 24 января 2023 года. Он пришел ему от «Администратора московского парковочного пространства».

Вероятнее всего DAVA или неправильно припарковался или не оплатил стоянку. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей, но певец до сих пор ее не внес.