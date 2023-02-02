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47 минут назад

Певец DAVA задолжал пять тысяч рублей за парковку

Елена Прошина

Певец и видеоблогер Давид Манукян, известный как DAVA, больше недели не может оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за административное правонарушение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Певец DAVA оказался в списке должников на сайте ФССП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно им, штраф за административное нарушение певцу назначили 24 января 2023 года. Он пришел ему от «Администратора московского парковочного пространства».

Вероятнее всего DAVA или неправильно припарковался или не оплатил стоянку. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей, но певец до сих пор ее не внес.

При этом недавно он купил себе новый Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей. Кроме того ранее певец сообщал, что за один рекламный пост он может получить от 500 до 600 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,ФССП России,
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