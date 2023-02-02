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20 минут назад

Лев Лещенко пожаловался на отсутствие культурного обмена с другими странами

Газета.Ru

Певец Лев Лещенко в разговоре с "Вечерней Москвой" пожаловался, что российская эстрада стала медленнее развиваться из-за отсутствия концертов зарубежных артистов.

Лев Лещенко пожаловался на отсутствие культурного обмена с другими странами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Она развивается, но не так, как раньше, ведь зарубежные артисты к нам стали реже приезжать. И мы теперь не можем выступать за границей. То есть нет активного обмена с культурой других стран", - высказался Лещенко.

Он предположил, что без интернета ситуация была бы куда хуже. Вместе с этим Лещенко отметил, что в России стали появляться новые музыкальные группы и другие творческие коллективы.

"Главное — не терять фундамент, который все-таки должен опираться на традиции, историю", - резюмировал артист.

Ранее Лев Лещенко объяснил, почему не дарит жене бриллианты на Новый год.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
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