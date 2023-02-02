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21 минуту назад

Актер Виктор Сухоруков признался, что голодает ради здоровья

Газета.Ru

Актер Виктор Сухоруков поделился в беседе с «Пятым каналом» своими секретами заботы о здоровье.

Актер Виктор Сухоруков признался, что иногда голодает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сухоруков рассказал, что раз в неделю придерживается голодания. Артист называет такой разгрузочный день «чисткой».

«Потому что организм и так трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем ему перерыв. Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием», — объяснил артист.

Сухоруков признался, что не ходит по фитнес-залам и не занимается физкультурой. Единственная его физическая нагрузка — это работа над ролями.

«Может быть, это молодит, не знаю», — отметил актер.

Шоу-бизнес,Виктор Сухоруков,
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