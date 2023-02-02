Актер Виктор Сухоруков признался, что иногда голодает

Актер Виктор Сухоруков поделился в беседе с «Пятым каналом» своими секретами заботы о здоровье.
Сухоруков рассказал, что раз в неделю придерживается голодания. Артист называет такой разгрузочный день «чисткой».
«Потому что организм и так трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем ему перерыв. Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием», — объяснил артист.
Сухоруков признался, что не ходит по фитнес-залам и не занимается физкультурой. Единственная его физическая нагрузка — это работа над ролями.
«Может быть, это молодит, не знаю», — отметил актер.