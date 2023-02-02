Адель прервала концерт на полчаса из-за снимка умершей жены фаната

«Я заметила там (в зале — «Газета.Ru») мужчину, который держал свой телефон с фотографией жены на обложке. И тут я поняла, что его жены нет рядом с ним сейчас. Это меня очень тронуло. Я сожалею о вашей утрате. И простите, что не сразу поняла то, что вы мне показывали», — заявила Адель.