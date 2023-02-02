Адель прервала концерт на полчаса из-за снимка умершей жены фаната

Певица Адель расплакалась и прервала концерт в Caesar Palace из-за поклонника, который пришел на выступление со снимком недавно умершей жены. Об этом пишет Grazia.
«Я заметила там (в зале — «Газета.Ru») мужчину, который держал свой телефон с фотографией жены на обложке. И тут я поняла, что его жены нет рядом с ним сейчас. Это меня очень тронуло. Я сожалею о вашей утрате. И простите, что не сразу поняла то, что вы мне показывали», — заявила Адель.
Исполнительница не смогла сдержать слез и посвятила песню «Someone Like You» умершей женщине. Она прервала концерт на полчаса, чтобы поделиться со зрителями личными переживаниями. Адель призналась, что на концертах нередко может видеть «маленькие истории», которые трогают ее душу.