Волочкова оправдалась за слова о разводе Тарзана и Королевой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с teleprogramma.pro, почему сообщила о якобы разводе певицы Наташи Королевы и Сергея Глушко (Тарзана).
Волочкова объяснила, что ее слова о разрыве были шуткой. Она отметила, что интервью с Аленой Жигаловой было построено в игровой форме, поэтому стоит воспринимать высказывания звезды оттуда с юмором.
"Алена затеяла игру на своем проекте, а мне было не до игры - у меня сейчас проблемы со здоровьем, серьезная травма сустава", - поделилась артистка. По словам балерины, в тот день она была очень уставшей и невыспавшейся.
Ранее Королева призналась, что не восприняла слова Волочковой о разводе всерьез.