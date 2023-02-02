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40 минут назад

Волочкова оправдалась за слова о разводе Тарзана и Королевой

Газета.Ruиещё 3

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с teleprogramma.pro, почему сообщила о якобы разводе певицы Наташи Королевы и Сергея Глушко (Тарзана).

Волочкова оправдалась за слова о разводе Тарзана и Королевой
Фото: volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Волочкова объяснила, что ее слова о разрыве были шуткой. Она отметила, что интервью с Аленой Жигаловой было построено в игровой форме, поэтому стоит воспринимать высказывания звезды оттуда с юмором.

"Алена затеяла игру на своем проекте, а мне было не до игры - у меня сейчас проблемы со здоровьем, серьезная травма сустава", - поделилась артистка. По словам балерины, в тот день она была очень уставшей и невыспавшейся.

Ранее Королева призналась, что не восприняла слова Волочковой о разводе всерьез.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Сергей Глушко,Анастасия Волочкова,
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