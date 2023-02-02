Бывший муж Бородиной подарил 15-летнему сыну часы за 1 миллион рублей

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил своему 15-летнему сыну дорогостоящий подарок. Видео с вручением сюрприза он опубликовал в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бизнесмен Курбан Омаров подарил Омару в честь 15-летия часы модели Submariner люксового бренда Rolex. Стоимость данной модели на официальном сайте компании составляет 1 млн руб. Корпус изделия выполнен из стали, а циферблат — из сапфирового стекла. Сын Курбана Омарова поблагодарил за подарок и сказал на камеру:

«Даже сказать нечего, если честно. Спасибо большое!»

Бородина и Омаров были женаты с 2015 по 2021 год. В браке у них родилась дочь Теона. Омаров также воспитывал ребенка телеведущей от прошлого брака — дочку Марусю. В июне 2021 года пара рассталась.